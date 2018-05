Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind reglementarea activitatii de telemunca a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Potrivit actului normativ, persoanele care folosesc tehnologia informatiilor si a comunicatiilor isi pot desfasura activitatea in alt spatiu decat cel organizat de…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii,…

- Motiunea impotriva ministrului Muncii, depusa de PNL, a fost dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. ”Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta crasa de care a dat dovada in exercitarea mandatului de ministru, Romania fiind un caz unic in lume in care…

- Danuț Bica, deputat PNL, declara ca demiterea Ministrului Muncii și Justiției Sociale este absolut obligatorie pentru ca Romania sa iasa de urgența din situația grava in care economia crește, salariile scad, inechitațile se adancesc, dar nimeni nu-și asuma responsabilitatea! Danut Bica, deputat PNL…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…