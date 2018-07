Stiri pe aceeasi tema

- Pentru 1,2 milioane de romani, așa-numita revoluție fiscala le-a adus salarii mai mici. Alți peste 600.000 risca și ei sa iși vada veniturile diminuate, spun cei de la Blocul Național Sindical. Blocul Național Sindical a realizat un raport bazat pe date al Inspectoratului de Munca și precizeaza ca angajații…

- Deficitul la bugetul de pensii s-a redus prin transferul contributiilor cu 56,4%, de la 912 milioane de euro in primul trimestru al anului 2016, la 397,5 milioane de euro in prezent, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV. „In primul trimestru al anului 2016…

- Presedintele Comisiei de Prognoza: Suspendarea contributiilor la Pilonul II, introdusa „din greșeala”. Documentul in care se propune suspendarea contributiilor la Pilonul II , in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018, a fost introdus din greseala in agenda legislativa a Guvernului, a precizat presedintele…

- Deficitul la fondul de pensii a scazut la jumatate in 2018 fata de 2017, dupa trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului, sustine ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, conform Antena3.ro "Nu trebuie sa panicam pe nimeni. Noi avem bani de pensii si de salarii pusi…

- Deficitul la fondul de pensii a scazut la jumatate in 2018 fața de 2017, dupa trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului, susține ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.Prezenta intr-o emisiune realizata chiar din biroul ei de postul de televiziune RTV, …

- Prim ministrul Viorica Dancila a negat luni informatiile conform carora in ultimul an s ar fi diminuat sumele virate catre Pilonul II de pensii, subliniind ca in ianuarie 2018 acestea au inregistrat o crestere de 19,6 fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Romania TV. Contributiile la Pilonul…