Lia Olguța Vasilescu, ieșire nervoasă pe Facebook Lia Olguța Vasilescu a avut o ieșire nervoasa pe internet. Ministrul Muncii s-a revoltat dupa ce a vazut ca la Spitalul Județean Brașov apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru alte țari, chiar daca Guvernul a crescut salariile in sectorul medical. „Guvernul face eforturi disperate sa opreasca exodul medicilor, marind salariile la un nivel la care pana acum un an nici nu se gandea cineva ca e posibil. Ce se intampla, in schimb, in spitalele de stat? Apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru alte țari! Așa cum e cazul Spitalului Județean… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ieșire furtunoasa in scandalul din sanatate! Ministrul Muncii susține ca in timp ce Guvernul face „eforturi disperate sa opreasca exodul medicilor”, in spitalele de stat apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru alte țari. „Rușinos!”, exclama…

- Ministrul Muncii a postat un mesaj pe Facebook in care isi exprima revolta fata de faptul ca apar afise cu oferte cu locuri de munca in strainatate pentru medicii romani, in conditiile in care Guvernul le-a marit considerabil salariile. “Guvernul face eforturi disperate sa opreasca exodul medicilor,…

- Lia Olguta Vasilescu, mesaj halucinant pe contul ei de facebook. „Ce se intampla in spitalele de stat? Apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru alte tari!,” a scris ministrul Muncii. Lia Olguta Vasilescu a scris ca „Guvernul face eforturi disperate sa opreasca exodul medicilor, marind…

- De la 1 martie salariile medicilor au fost marite cu aproximativ 20%. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, declara recent ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022 , iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei. Salariile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei. "Este vorba de absolut toţi medicii şi toate asistentele care urcă…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei...