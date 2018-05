Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a anunțat, marți seara, la Antena 3, intr-un interviu acordat lui Radu Tudor, ca numarul angajaților din Romania nu e cel din Revisal, ci mult mai mare. Daca in Revisal sunt inregistrate peste 6,3 milioane de contracte de munca, Vasilescu spune ca acolo nu…

- Viorica Dancila se intalneste cu manageri de spitale, pentru a discuta, luni, la ora 13:00, despre salariile angajaților din Sanatate. La inceputul ședinței de guvern de miercuri , Viorica Dancila le-a cerut ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor Publicesa gaseasca solutii la problemele din sanatate.…

- "Veniturile nete pe luna martie sunt mai mici decat luna februarie. 397 de lei am pierdut", a afirmat unul dintre protestatari - biolog medical principal la Spitalul Judetean Drobeta Turnu Severin. "Am pierdut 600 de lei. Nu putem fi asimilati profesorilor asa cum un economist care lucreaza…

- Reprezentanții sindicatelor din Sanatate au la aceasta ora o intalnire cu ministrul Sorina Pintea, la sediul Ministerului Sanatații, informeaza Antena3. La discuții participa și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.Intrevederea de la sediul ministerului are loc in contextul in care in ultimele…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sustine ca a fost supravegheata non-stop pe timpul cercetarii penale impotriva sa,chiar si in cele mai intime locuri. "Știți cum este sa asculți, la caști, cum luni intregi ai fost urmarit inclusiv in baie? Am fost urmarita peste tot, și in baie, dar…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a anuntat, astazi, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ea a precizat ca legea din 2009 ‘nu ar fi fost…

- Liberalii afirma in motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale” ca se impune demiterea ministrului Muncii ca urmare a „incompetentei de care a dat dovada”. „Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta…