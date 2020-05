Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul socia-democrat Lia Olguta Vasilescu a anuntat, joi, ca PSD va depune o motiune de cenzura atunci cand Guvernul va modifica, prin ordonanta de urgenta, legea pensiilor publice.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, in acest week-end, la Romania TV, ca liberalii sunt dispusi sa vina cu o initiativa legislativa, in Parlament, pentru corectarea pensiilor speciale, dar dupa motivarea Curtii Constitutionale, pe proiectul privind eliminarea lor, care a fost declarat neconstitutional.…

- Surse politice susțin ca de saptamana viitoare se va lucra intens pentru a veni cu o varianta care sa treaca testul de constituționalitate. Nu mai puțin de cinci proiecte sunt depuse in Parlament in acest scop, fiecare cu specificul lui. Liberalii au facut pe repede inainte o serie de modificari la…

- Pensiile speciale nu vor putea fi desfiintate, a decis, recent, Curtea Constitutionala, dupa ce proiectul de lege trecut de Parlament, cu acordul tuturor partidelor, la inceputul lunii ianuarie, a fost atacat de Avocatul Poporului si de catre ICCJ. In contectul crizei coronavirusului, subiectul a revenit…

- In sedinta in care parlamentarii aproba starea de alerta, deputatul USR Cristian Seidler a cerut ca proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale, initiat de USR inca din 2017, sa fie supus la vot in plenul comun al Parlamentului. Dupa o scurta consultare cu liderii de grup, presedintele Camerei…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca, asa cum arata bugetul de stat in acest moment, nu exista date care sa indice ca legea care prevede majorarea cu 40% a punctului de pensie din luna septembrie ar putea fi pusa in aplicare. "Perspectiva prezentata economic si financiar de catre…

- Marcel Ciolacu a anunțat, vineri seara, la Realitatea PLUS, ca PSD pregatește un proiect de lege prin care sa se impoziteze pensiile speciale, astfel incat sa nu mai existe situatii in care acestea sa depaseasca cuantumul salariului. Ciolacu a precizat ca legea nu va putea fi atacata la CCR.

