Stiri pe aceeasi tema

- PSD a convocat Comitetul Executiv al partidului, cea mai fierbinte tema pe ordinea de zi fiind scrisoarea Ecaterinei Andronescu, prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea.In perioada 31 august - 2 septembrie 2018 vor avea loc la Neptun urmatoarele activitați politice: Comitetul Executiv…

- Conducerea PSD Braila susține poziția fostului premier Mihai Tudose, care spunea necesara o discuție la nivelul partidului privind problemele ridicate de Ecaterina Andronescu in scrisoarea transmisa membrilor PSD, potrivit declarațiilor obținute de jurnalistii de la "Obiectiv - Vocea Brailei". Unul…

- Primarul comunei Jebel, Sabil Bociu cere plecarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului. Sabin Bociu, primarul din comuna Jebel spune ca nu se alatura ”grupului de sinucigasi politici” din Comitetul executiv al partidului. Acesta a facut in aceasta dimineața urmatoarea postare pe o rețea de…

- Sabin Bociu, unul dintre primarii social-democrati din judetul Timis, a scris luni pe Facebook ca este membru PSD de douazeci de ani, insa spera ca social-democratii vor realiza „ca Liviu Dragnea trebuie sa plece de la conducerea partidului si a tarii”. Acesta a mai spus si ca nu se alatura „grupului…

- Sabin Bociu, primarul orasului Jebel si vicepresedinte al PSD Timis, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea ar trebui sa plece de la conducerea partidului si “a tarii”, dupa ce a fost condamnat, si ca nu se alatura “grupului de sinucigasi politici”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dupa patru ore de ședința a Comitetului Executiv al PSD, liderului partidului, Liviu Dragnea a oferit primele declarații dupa decizia de condamnare la trei ani și șase luni de inchisoare. Vizibil afectat dupa ziua de ieri, șeful social democraților a declarat ca are susținerea colegilor sai și ca va…

- Conducerea PSD ar putea da in sedinta de vineri un vot pentru ramanerea lui Liviu Dragnea in fruntea PSD si a Camerei Deputatilor, majoritatea liderilor din partid fiind alaturi de actualul presedinte al PSD, potrivit unor surse politice. Liviu Dragnea a fost condamnat miercuri, in prima instata, la…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a afirmat, intr-o postare pe facebook, ca Guvernul, ministrii si Partidul Social Democrat (PSD), ales de o majoritate covarsitoare, democratic, prin vot liber exprimat, il sustin pe presedintele Liviu Dragnea la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor, in urma…