Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, iese la rampa și dezvaluie ce a discutat cu președintele Iohannis in intrevederea pe care a avut-o cu acesta la Palatul Cotroceni pe Legea salarizarii. „Legea este pusa in aplicare de 9 luni. Este o lege adoptata in Parlamentul Romaniei, dezbatuta intens…

- "Cred ca acest comunicat a fost scris inainte de intalnire, pentru ca la discutie presedintele a parut sa fie de acord cu noi. Inteleg urmatorul lucru (din comunicatul de presa al Administratiei Prezidentiale - n.r.), ca nu mai trebuie sa avem majorari salariale si de pensii pentru ca asta inseamna…

- Intra in vigoare majorarile salariale din sanatate si invatamant. Noile salarii anuntate de ministrul Olguta Vasilescu Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri seara, care vor fi cresterile salariale pentru personalul din sanatate si invatamant, de la 1 martie. „De la…

- „In sectorul buegtar sunt mai multi angajati in regim part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori. Legea salarizarii nu afecteaza sub nicio forma drepturile salariale ale acestora, dar in Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 s-a stabilit ca angajatii platesc contributii la…

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10 si 40 la suta, cea mai mare scadere fiind in cazul presedintelui Romaniei.

- Președintele Klaus Iohannis și-a dat acordul astazi in privința noului Guvern. Deși a semnat pentru Executivul Vioricai Dancila, șeful statului i-a distrus pur și simplu pe cei de la Putere. A criticat atat politica economica a acestora, dar și schimbarile dese de Guvern sau modificarea legilor justiției.Citește…