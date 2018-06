Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus, marti seara, ca este convinsa ca liderul PDL, Liviu Dragnea, va fi achitat în dosarul DGASPC, în care este acuzat de fapte de coruptie, alaturi de fosta lui sotie, pentru ca dosarul este unul penibil.

- Liviu Dragnea iși va primi sentința in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman pe 21 iunie, dar verdictul, chiar daca nu va fi definitiv, e cunoscut in PSD. A spus-o Lia Olguța Vasilescu, marți seara, la TVR 1, in emisiunea Romania 9, moderata de Ionuț Cristache.”Sentința va fi…

- Sentința in dosarul angajarilor fictive in care este inculpat Liviu Dragnea a fost amanata de magistrații Curții Supreme pana pe 21 iunie. La ultimul termen, procurorii au cerut inchisoare cu executare pentru toti inculpatii din dosar. In cazul lui Liviu Dragnea, DNA a solicitat pana la 7 ani si 6…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pentru 21 iunie pronuntarea sentintei in dosarul „DGASPC Teleorman”, in care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea. In acest caz, Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte…

- Sentinta in dosarul lui Liviu Dragnea, privind angajarile din Directia de Protectie a Copilului Teleorman, a fost amanata pentru 21 iunie. Este pentru a doua oara cand instanta amana pronuntare in dosarul care il vizeaza pe liderul PSD Liviu Dragnea. De aceasta data motivul il…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, este audiat, luni, in dosarul Tel Drum, de procurorii DNA. Fostul sef al ANAF l-a acuzat pe presedintele PSD ca minte, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca nu are nicio legatura cu firma Tel Drum. In dosarul „Tel Drum”, in 13 noiembrie 2017, procurorii…