- Liderul Partidului Popular European Manfred Weber afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca Romania apartine spatiului Schengen si ca, in calitate de presedinte al Grupului PPE si al partidului, este de datoria sa sa lucreze pentru aderarea la Schengen pentru Romania si Bulgaria. "Pentru a realiza…

- De ce a blocat Austria intrarea noastra in Schengen? Sunt multe explicații, dar cea mai simpla suna cam așa - pentru ca a putut. Regula votului cu unanimitate in Consiliu a permis Austriei sa ne spuna nu cand toate celelalte state Schengen, cand Comisia Europeana și Parlamentul European, ne-au spus…

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a solicitat joi, in cadrul unei intervenții facute la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești care au conturi la bancile austriece sa și le inchida. Bogdan a acuzat Austria de un comportament „sfidator, revoltatori, agresiv și nesimțit” la adresa Romaniei,…

- Iar l-a luat gura pe dinainte pe Rareș Bogdan. Europarlamentarul PNL s-a dezlanțuit la Antena 3, dupa blocarea de catre Austria a aderarii Romaniei la Schengen. Fiecare roman și companie de stat ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece și sa-și mute banii la alte banci, a afirmat razboinic…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat joi, la Antena 3, dupa blocarea de catre Austria a aderarii Romaniei la Schengen, ca fiecare roman și companie de stat ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece și sa-și mute banii la alte banci. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Austria și-a menținut pana la capat opoziția fața de intrarea Romaniei in Schengen și a votat, joi, impotriva aderarii țarii noastre la spațiul de libera circulație, transmite Antena 3 CNN. Au fost inregistrate 25 de voturi in favoarea Romaniei și doua voturi impotriva, din partea Austriei și Olandei.Negocierile…

- Liderul AUR din Bistrița-Nasaud, Dragos Harjoaba, a retras din magazinele pe care le detine bauturile racoritoare si energizantele produse in Austria, in contextul in care Viena se opune intrarii Romaniei in Schengen. Anunțul a fost facut in timpul unei conferințe de presa, in cadrul careia a anunțat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri intr-i interventie la Antena 3, despre Schengen, ca ”este o rafuiala a Austriei cu Uniunea Europeana, iar Romania este, intr-adevar, un pretext fals. Austria nu are niciun drept sa foloseasca Romania ca moneda de schimb pentru a primi…