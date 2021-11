Stiri pe aceeasi tema

- ​USR transmite, într-o prima reacție dupa ce Nicolae Ciuca și-a depus luni seara, în ședința conducerii PNL, mandatul de premier desemnat, ca reitereaza mesajul ca „soluția pentru ieșirea cea mai rapida din actuala criza politica este refacerea coaliției PNL-USR-UDMR”.„Biroul…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat luni seara, la Romania TV, ca „se impune” intrarea PSD cu miniștri in Guvern. Afirmația vine in timp ce la sediul PNL Nicolae Ciuca și-a depus mandatul și liberalii voteaza sa negocieze formarea unui nou Guvern in care sa coopteze USR sau PSD.…

- Programul de guvernare PNL-UDMR, depus sambata la Parlament, de premierul desemnat Nicolae Ciuca contine masuri pe termen, scurt, mediu si lung pentru depasirea crizei energetice, centrate pe protejarea consumatorului casnic si sprijinirea mediului economic. „Abordarea crizei energetice se va realiza…

- Nicolae Ciuca și-ar putea DEPUNE mandatul de premier desemnat, daca Guvernul sau nu va avea șansa de a fi investit Nicolae Ciuca și-ar putea DEPUNE mandatul de premier desemnat, daca Guvernul sau nu va avea șansa de a fi investit Premierul desemnat Nicolae Ciuca a spus ca va cauta orice soluție posibila…

- Ludovic Orban a anuntat, in aceasta seara, ca demisioneaza saptamana viitoare din grupul parlamentar al PNL, informeaza Realitatea.net. "Decizia de a l propune pe Nicolae Ciuca premier nu a fost a PNL, ci a lui Iohannis. PNL nu mai exista, este prelungirea fara vointa a lui Klaus Iohannis.Romania e…

- Criza politica continua in Romania, asta chiar daca avem un Premier desemnat in persoana lui Nicolae Ciuca. Anunțul a fost facut de catre insuși președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care, in stilul sau caracteristic, a facut o scurta conferința de presa la care a fost invitat și Ciuca. „Am reiterat…

- USR nu intenționeaza sa susțina un guvern minoritar care are deja susținerea PSD, a anunțat Dacian Cioloș, joi, dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Nicolae Ciuca, pentru un guvern minoritar PNL-UDMR.În cea de a doua conferința de presa susținuta joi, de data aceasta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis l-a desemnat pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca pentru a ocupa funcția de premier. Este cea de a doua nominalizare facuta de președinte dupa ce Dacian Cioloș nu a reușit sa adune majoritatea necesara. Președintele a declarat: „Trebuie sa termina cu aceasta aceasta…