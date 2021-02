Stiri pe aceeasi tema

- Conform declaratiilor facute de fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, voucherele de vacanta erau cuprinse in sporul de 30- pe care bugetarii il aveau de incasat si in mod normal statul are datoria de a aloca bani in locul acestui voucher. „Sa va spun ceva de voucherele de vacanta, despre…

- Fostul ministru PSD al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, s-a declarat convinsa, luni, la TVR 1, ca urmeaza disponibilizari in aparatul de stat. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand se va renunța la purtarea maștii in Romania `Sunt absolut convinsa ca vor face si disponibilizari si…

- Fostul ministru PSD al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni la TVR 1 ca daca s-ar aplica legea, atunci bugetarii care nu mai primesc anul aceasta voucherele de vacanta ar trebui sa incaseze bani la schimb. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand se va renunța la purtarea maștii…

- ”Astazi am avut mai multe discutii aplicate cu reprezentantii sindicatului de la CEH, pentru ca ne dorim sa rezolvam problemele minerilor. Totodata, la o runda de discutii a participat si prim - ministrul Florin Citu pentru a afla care le sunt solicitarile. Nu ne derobam de responsabilitate si ne dorim…

- Eliminarea voucherelor de vacanta a starnit o furtuna in paharul de apa rece cu care Guvernul se tot imbata ca "a reusit" o taiere a cheltuielilor pe care le are cu bugetarii. Pe de o parte avem reprezentantii din turism care se bazau pe aceste vouchere pentru a mai primi o gura de oxigen prin care…

- Ministerul finantelor a publicat, luni seara, proiectul OUG privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Documentul prevede toate masurile pe care le-a anuntat anterior premierul - neacordarea voucherelor de vacanta, prorogarea termenului de…

- Prim ministrul Florin Cițu le-a transmis liderilor PNL, reuniți luni in ședința Biroului Executiv al PNL ca ia in calcul, ca masura pentru incadrarea in deficitul de aproximativ 7%, sa nu mai acorde vouchere de vacanța bugetarilor in 2021, subliniind ca vor putea fi folosite cele din 2019 și 2020 care…

- Valabilitatea voucherelor de vacanta acordate in 2019 si in 2020 a fost prelungita pana la data de 31 decembrie 2021. Guvernul a aprobat act normativ in acest sens, in sedinta de vineri. ”Voucherele de vacanta acordate in aceasta perioada, care n-au putut fi utilizate ca urmare a masurilor impuse de…