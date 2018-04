Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, transmite ca, din punctul sau de vedere, regulamentul de sporuri in sistemul de sanatate trebuie revizuit, declarand ca spera ca sindicalistii care ii reprezinta pe cei din sectorul medical sa fie de acord cu variante corecte de salarizare. "Din…

- Un hoț neinspirat s-a gandit sa dea atacul in unul din centrele de zi pentru persoane cu dizabilitați intelectuale ale Fundației „Pentru Voi” din Timișoara. Barbatul a reușit sa intre intr-un birou, ieri, de unde a furat doua portofele in care se aflau, din pacate pentru el, sub 100 de lei. „Ieri, domnul…

- Polițiștii locali din Timișoara au fost din nou surprinși cu mașina parcata ilegal. Imaginea a fost postata pe Facebook de Corneliu Vaida, un timișorean implicat in viața orașului, si distribuita de alte cateva zeci de persoane.

- Numarul total de persoane cu dizabilitati era, la finele anului trecut, de 797.104, reprezentand 3,59% din populatia Romaniei, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD). Din totalul persoanelor cu dizabilitati, 779.066 persoane (97,74%) se aflau in…

- Pe Internet a inceput sa circule un bon fiscal care arata cat costau o ciorba de pui, chiftele și un ardei iute la cantina de la Ministerul Muncii. Potrivit bonului, cu 2,36 lei puteai manca toate aceste alimente. In dreptul bonului fiscal publicat pe Facebook era scris: "Un bon de la cantina…

- Reprezentatii sindicatului PROJUST, care au mers, miercuri dimineata, la discutii cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au transmis ca sunt multumiti de negocieri, dar au precizat ca, in cazul in care nu se ia o decizie concreta in aceste zile, 70% dintre salariile grefierilor vor fi diminuate.…

- "Minciuna PSD a ajuns la bilant, astazi apar scaderile de salarii! Insa, nu e suficient ca noi sa realizam mega teapa data de PSD romanilor, ci toti ceilalti trebuie sa vada ticalosia acestui partid si a complicilor sai", scriu reprezentantii PNL, luni, pe Facebook. Ei reamintesc declaratiile…