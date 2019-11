Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Lia Olguța Vasilescu a reacționat dur dupa ce premierul Ludovic Orban a declarat recent ca „anul viitor trebuie sa strangem cureaua”.„Au venit "specialistii" la guvernare si va pun sa strangeti cureaua! Pai, aceeasi placa precum in 2009? Si voi, cei care ii votati, sunteti…

- Nivelul deficitului bugetar ramas de la guvernarea anterioara "va crea niste constrangeri extrem de mari" in 2020, a afirmat premierul Ludovic Orban vineri seara, la Pitesti, in cadrul unei intalniri cu membrii organizatiei PNL Arges."Pur si simplu acest deficit bugetar este creat doar de…

- Șefa de campanie a Vioricai Dancila, social-democrata Lia Olguța Vasilescu, a reacționat miercuri la anunțul premierului Ludovic Orban potrivit caruia a fost demisa din funcția de consilier al șefului Executivului, spunând ca era vorba despre o funcție onorifica, care nu era remunerata și ca mandatul…

- Ludovic Orban a anunțat miercuri, la inceputul ședinței de guvern, ca a demis-o pe Lia Olguța Vasilescu din funcția de consilier al primului ministru, funcție in care fusese numita in primavara acestui an de Viorica Dancila.„Am mai demis un rand de reprezentanți ai PSD” dar „placerea cea mai mare” a…

- Pe internet ramâne totul. Pe data de 7 ianuarie, anul acesta, actualul ministru de Finanțe, Florin Cîțu, publica pe Facebook un set de 25 de masuri pe care „guvernarea liberala condusa de PNL trebuie sa le adopte în primele 24 de ore”, pe care le-am pus mai jos. Au trecut…

- „Cand ți-ai facut ultima actualizare la sistemul de operare prin 1990 toamna, este normal ca singurele puncte de reper sunt de dinainte de 1989. Cand stai angajat fictiv pe la firmele unor prieteni și cand ai obținut primul loc de munca pe filiera securistica a taticului, este firesc sa nu poți ințelege…

- "Revin din nou cu o somatie adresata inca-premierului Dancila sa retraga candidatul pentru functia de comisar european. Sansele candidatului propus in mod ilegal de premierul Dancila, impotriva prevederilor Legii 373, este un candidat care nu are sanse sa treaca de votul comisiei de specialitate.…