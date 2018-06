"Ne-am hotarat ceea ce vrem sa facem cu Pilonul II de pensii si este ceea ce am comunicat de anul trecut: sa fie optional acest Pilon II. Fara doar si poate aceasta varianta este batuta in cuie. Intre timp am aflat cu stupefactie ca sunt si eu cotizant la Pilonul II de pensie, in conditiile in care am fost ferm convinsa ca fiind la limita de varsta, atunci mi s-a luat in considerare o cerere pe care o depusesem la Camera Deputatilor, unde lucram atunci, dar nu s-a luat in considerare. Timp de 10 ani nu am primit nicio informare despre valoarea unitatilor de fond pe care le aveam la firma respectiva.…