- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, la Romania Tv, ca in perioada imediat urmatoare dorește sa intre cu legea pensiilor in dezbatere publica. De asemenea, aceasta a spus ca de la 1 iulie punctul de pensie se va majora la 1100 lei și a dat asigurari ca pana la sfarșitul guvernarii…

- Lia Olguta Vasilescu a explicat ca se fac simulari pe trei formule de calcul pentru a gasi cea mai buna varianta. „Reprezentanții pensionarilor chiar apreciaza ca s-au facut majorari de pensii in ultimul an, in 2017, i-am rugat de asemenea sa constituie un grup de patru persoane, pentru ca…

- Adoptarea unei legi speciale pentru pensia minima garantata este necesara, pentru ca beneficiarii sunt persoane care nu au stagiul minim de cotizare de 10 ani, fiind o categorie de asistati sociali, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Intrebata despre faptul ca a declarat ca persoanele…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit, in emisiunea „Subiectiv”, despre legea pensiilor și a precizat ca acestea au crescut de trei ori in anul 2017. „Daca am fi respectat legea pensiilor, așa cum este ea, am fi avut o scadere a punctului de pensie și nu o creștere a lui.…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…