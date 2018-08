Guvernul este in situatia in care mai are nevoie de bani de pensii, a recunoscut vineri ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu, ea explicand insa ca banii sunt necesari pentru ca in luna iulie a aparut o lege care creste pensiile pentru doua grupe pe munca, iar acestea nu au fost incluse in bugetul pe anul 2018. "Sunt discutii daca avem sau nu bani de pensii. Recent, am avut o confruntare cu presedintele Romaniei, care ma intreba daca mai avem bani de pensii si l-am invitat sa isi aduca aminte ca a promulgat bugetul. Acum suntem in situatia in care este nevoie de bani suplimentari pentru pensii,…