- "Aș vrea sa va spun ca sunt bani de pensii, ca am primit bani in plus la rectificarea bugetara pentru plata pensiilor, pentru ca am facut și o rectificare legislative pentru cei care au ieșit la pensie in 2011. A aparut o lege care regleaza inechitatile. S-a reglat si era nevoie de bani in plus.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat sambata, ca in urmatoarele zile va fi prezentat public proiectul legii pensiilor, urmand ca in cursul zilei de duminica sa mai aiba o ultima discutie pe aceasta tema cu presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Ministrul Muncii l-a „taxat” pe seful statului pentru dezacordul gramatical facut la Consiliul National PNL, atunci cand a spus ca 'persoane sunt luati de pe strada', criticand si atitudinea sefului statului de a sustine un mesaj obscen. Mai mult, Lia Olguta Vasilescu a declarat ca in urmatoarele zile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, se va intalni astazi cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru a discuta despre legea pensiilor, anunța Realitatea Tv.Liderul PSD anunța la inceputul lunii iulie ca legea pensiilor va fi gata pana in toamna, iar odata intrata…

- Miercuri are loc o întâlnire la Parlament între Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea si Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii. Cei trei ar urma sa discute despre legea pensiilor.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra alaturi de ministru Muncii, Lia Olguta Vasilescu, premiercul Viorica Dancila si alti colegi pentru „a indrepta o uriasa nedreptate” privind legea pensiilor. Dragnea a subliniat ca in toamna aceasta va fi gata.

- "In aceasta vara voi lucra cu doamna Olguta Vasilescu, cu doamna prim-ministru si cu alti colegi si in toamna vreau sa intram in forta cu legea pensiilor. O vom face. Este o lege extrem de mult asteptata, este o lege nu usoara, dar este o alta masura pe care trebuie sa o luam ca sa indreptam o uriasa…

- Un nou termen promis pentru legea pensiilor. Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in viitoarea sesiune parlamentara, mult așteptata lege a pensiilor va fi dezbatuta și adoptata de Parlament. Liderul social-democrat a promis ca, pana la finalul anului, ”legea va fi dusa la capat”. ”In aceasta…