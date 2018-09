Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 august 2018, Guvernul a anunțat ca a pus in dezbatere publica noua lege a pensiilor și a prezentat, cat pe scurt, cat pe larg, aspecte din ceea ce iși propune sa faca in legatura cu pensiile romanilor. O formula noua de calcul, condiții noi pentru pensionare și un buget cam de doua ori mai mare…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a susținut vineri, la sediul Ministerului, o declarație de presa in legatura cu proiectul noii legi a pensiilor. Proiectul noii legi a pensiilor urmeaza sa fie pus, joi, in dezbatere publica, timp de aproximativ o luna, iar apoi sa intre in…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, va susține vineri, la ora 12.00, la sediul ministerului, o declarație de presa in legatura cu proiectul noii legi a pensiilor. Știre in curs de actualizare The post Lia Olguța Vasilescu, primele declarații despre noua lege a pensiilor appeared…

- Acestia au mentionat ca proiectul va fi publicat in dezbatere publica, iar apoi va fi dat un comunicat de presa spre seara. Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, urmand a ajunge la 4.256 lei in 2021, potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a transmis ca noua lege a pensiilor va intra in curand in dezbatere publica și a dat asigurari ca pensiile nu vor scadea. Aceasta a mai spus ca pensia minim garantata se pastreaza și ca pensionarii care beneficiaza de aceasta vor avea posibilitatea sa opteze daca…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat sambata, la Romania TV, ca in urmatoarele zile va fi prezentat public proiectul legii pensiilor, urmand ca in cursul zilei de duminica sa mai aiba o ultima discuție pe aceasta tema cu președintele PSD, Liviu...