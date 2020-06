LIA OLGUTA, probleme cu limba Ministreasa Lia Olguta s-a cazat la un hotel din Luxembourg. La un moment dat, ridica receptorul catre oficiu si spune: – «TU-TI-TU-RUM-TU-TU-TU»… Receptionera zice: – «Can you repeat that please?»Lia Olguta: «TU-TI-TU-RUM-TU-TU-TU!»Receptionera il cheama pe administrator pentru ca nu intelege ce spune distinsa ministra. Nici administratorul nu intelege si-l cheama pe SPP-istul care o pazea. Auzindu-le povestea, acesta mirat ii intreaba: – Cum, nu stiti engleza!? Domnisoara a zis clar: «Two tea to room 222»… Articolul LIA OLGUTA, probleme cu limba apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

