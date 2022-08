Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose și Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin, nu mai formeaza un cuplu, deși mulți se așteptau sa se casatoreasca. Cantareața este deja intr-o alta relație cu actorul Anghel Damian, cei doi fiind fotografiați cand se sarutau. Frumoasa Theo Rose a recunoscut totul, declarand faptul ca relația…

- Simona Patruleasa și-a petrecut vacanța de vara pe litoralul romanesc, in Olimp. Intr-un interviu pentru Ego.ro, prezentatoarea știrilor de la Kanal D a laudat stațiunea, s-a declarat foarte incantata de ce a gasit acolo. Vedeta a declarat ca in ultimii ani obișnuia sa petreaca vacanțele in strainatate.…

- La nici un an de la divorț, și dupa cateva povești de iubire care s-au terminat la scurt timp dupa ce au inceput, Alexandra Stan iși cauta sufletul pereche și pare ca l-a și gasit. Artista a fost surprinsa in compania unui barbat misterios, car pare sa fie noul ei iubit.

- Vacanța la mare a devenit una dintre principalele atracții pentru vedete. Tot mai multe persoane publice aleg sa iși faca vacanța in țara. Spre deosebire de alți ani, trendul a acaparat lumea mondena dupa pandemia de coronavirus. Și influencerii au ales sa mearga in concedii. Printre cei care și-au…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Anca Serea și soțul ei calatoresc destul de mult, iar de aceasta data cei doi au decis sa se relaxeze intr-o vacanța alaturi de cei trei copii ai lor. Vedeta a ales o destinație cu totul speciala, chiar daca dupa cum a marturisit chiar ea a mers de mai multe ori.

- Shakira a fost surprinsa alaturi de un barbat misterios. Presa catalana scrie ca diva a fost vazuta la o sesiune de surfing unde a fost toata numai un zambet. Cine o face din nou sa zambeasca pe celebra artista, dupa desparțirea de Pique.

- Dupa patru ani de cand s-a desparțit de soțul ei, Claudia Patrașcanu a decis sa mearga intr-o vacanța binemeritata alaturi de cei doi baieți ai sai. Aceștia au ales ca destinație locul in care vedeta mergea in vacanțe cu Gabi Badalau atunci cand erau casatoriți, iar vedeta susține ca cei mici și-au…

- Cristina Cioran este una dintre vedetele nonconformiste, care cucerește cu fiecare apariție, dar și cu numeroase dezvaluiri din viața ei privata. Ei bine, vedeta nu s-a mai abținut de data aceasta și a declarat in fața tuturor ce a fost dispusa sa faca pentru a avea bani de plecat in vacanța și de haine.…