Li s-a pus pata. Garajele!

- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Bacau a anunțat ca in satul Cotu Grosului din comuna Filipești s-au inecat cinci persoane. Este vorba despre cinci copii. La fața locului, ISU a trimis o autospeciala, un camion și o barca, precum și o ambulanța SMURD. ISU Neamț a trimis, in sprijin,…

- Ce staniu evolueaza uneori limbajul! De pilda, conform DEX, ticalosul este persoana care comite fapte reprobabile; un nemernic, un ins infam, josnic, mișel, mizerabil, marșav, nedemn, nelegiuit, netrebnic etc. Ecouri ale etimologiei ticalosului am putea gasi in filosofia antica greaca, unde kalokagathia…

- Baza sportiva a SCM Bacau gazduiește, in perioada 24-28 iulie, prima ediție a Trofeului Cybernet Audi Center la tenis, un eveniment organizat de SCM Bacau in colaborare cu Cybernet Bacau. Intrecerea sportiva se adreseaza categoriilor de varsta 10 ani baieți și fete, 12 ani baieți și fete, 14 ani baieți…

- Luni, 19 iulie a. c., in jurul orelor 09.40, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei au gasit pe timpul desfașurarii serviciului de patrulare, un telefon mobil uitat pe o banca in Piața Tricolorului din municipiul Bacau. In urma verificarilor efectuate polițiștii…

- Autoritațile impun noi reguli crescatorilor de porci particulari. Fermierii risca amenzi de pana la 8.000 de lei, daca nu iau masuri de biosecuritate și nu respecta restricțiile impuse de autoritați. Isteria apare pe fondul extinderii focarelor de pesta porcina africana. Astfel, printre altele, gospodarii…

- Dreptul la opinie aparține tuturor. Dar și dreptul opiniei la opinie. Drept pus pe rol și de surprinzatoarea, pana la un punct, jurnalista Denise Rifai, care pe sticla da de pamant, cu tupeu, de oricine ii apare in fața. Dialogurile jurnalistei atrag telespectatorii ca magnetul, ceea ce se vede, evident,…

- Lions Clubs (LC) Sf. Gheorghe și Artemis din Bacau au organizat, sambata, 10 iulie, ceremonialul de predare-primire a mandatului de președinte la inceputul noului an lionistic 2021-2022. Același ceremonial a fost organizat și pentru cluburile de tineret Leo Phoenix și Leo Nidas. Evenimentul a avut loc…