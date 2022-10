Stiri pe aceeasi tema

- Expertul militar ucrainean Oleh Jdanov sustine ca, in cadrul Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, apar deja idei care presupun retragerea trupelor invadatoare din Ucraina. Potrivit lui Jdanov, unii militari rusi ințeleg inevitabilitatea eșecului și chiar afirma deschis ca…

- Rețeaua de bancomate Nosto din Finlanda nu mai accepta, incepand de azi, retrageri de bani cu cardurile UnionPay, dupa ce rușii au golit ATM-urile de la granița de est a Finlandei, a anunțat compania bancara intr-un comunicat.

- Vineri, prin anexarea unor parți din Ucraina, Putin a pus in mișcare niște forțe care transforma Rusia intr-o gigantica Coree de Nord. Va fi un stat paranoic, furios și izolat, dar, spre deosebire de Coreea de Nord, versiunea ruseasca se va raspandi peste 11 fusuri orare – de la Marea Arctica la…

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel

- Vladimir Putin nu considera razboiul din Ucraina drept o ‘eroare’, a afirmat miercuri cancelarul german Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa in care a fost intrebat despre discutia avuta in urma cu o zi cu presedintele rus, transmite AFP. ‘Din pacate, nu pot sa va spun acum ca exista o constientizare…

- Liderul comunistilor rusi, Ghennadi Ziuganov, a recunoscut marti ca 'operatiunea militara speciala' rusa in Ucraina s-a transformat intr-un razboi, astfel incat - in opinia sa- se impune mobilizarea tuturor resurselor tarii, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pornind de la conflictul din prezent intre Rusia și Ucraina, iata care sunt cinci dintre cele mai puternice țari din lume, care nu ar putea fi cucerite din motive bine intemeiate, conform Business Insider.

- Rusia a interzis joi accesul pe teritoriul sau a 39 de cetateni australieni care lucreaza in special in serviciile de securitate si aparare, in represalii la sanctiunile impuse de Canberra impotriva Moscovei pentru ofensiva sa in Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…