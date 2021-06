Legea recent adoptata de parlamentul din Ungaria, care interzice pomovarea homosexualitații in randul tinerilor, și refuzul UEFA de a ilumina Allianz Arena din Munchen in culorile steagului LGBT ilustreaza cum fotbalul devine cutie de rezonanța a tensiunile politice europene. Denunțata de majoritatea țarilor UE ca „discriminatorie fața de persoanele LGBT”, legea maghiara va figura in […] The post LGBT devine arbitru la Euro 2021 first appeared on Ziarul National .