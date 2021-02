LG pune pe pauză proiectul pentru telefonul rulabil Un raport din luna trecuta susținea ca LG iși organizeaza opțiunile pentru telefonul rulabil pe care l-a prezentat la CES 2021. Acum Yonhap raporteaza ca s-a luat decizia de a opri proiectul. LG le-a spus furnizorilor sai de piese sa puna lucrarile pentru telefonul rulabil in așteptare, potrivit informațiilor din interior citate de agenția de știri coreeana. Aceasta include BOE, care a fost contractat pentru realizarea afișajului. Furnizorii pot solicita compensații pentru munca pe care au facut-o deja. LG nu a facut niciun comentariu oficial cu privire la aceasta chestiune. Acest dispozitiv a… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

