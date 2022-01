LGES si GM vor finanta proiectul in mod egal prin intermediul Ultium Cells, compania lor mixta din sectorul bateriilor, cu sediul in SUA, pentru ceea ce va fi a treia fabrica comuna de baterii din Statele Unite, potrivit informatiilor publicate de LG Chem. LGES a refuzat sa ofere detalii despre locatia sau capacitatea de productie a noii fabrici. In decembrie, Reuters a relatat ca GM a propus construirea unei fabrici de baterii de 2,5 miliarde de dolari langa Lansing, Michigan, in colaborare cu LGES. LGES detine peste 20% din piata globala a bateriilor pentru vehicule electrice si este furnizor…