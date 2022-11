Una dintre cele mai frecvente afecțiuni cu care medicii ortopezi se confrunta in prezent este leziunea de menisc, cea mai mare articulație a corpului omenesc. Chiar daca sportivii și persoanele mai in varsta sunt cei mai susceptibili la prejudicii ale genunchilor, oricine se poate confrunta la un momemt dat in viața cu leziunea genunchiului . Pentru a ințelege mai exact ce sunt aceste leziuni, cum pot fi provocate și care sunt cele mai eficiente tratamente in cazul in care ne accidentam și suferim de dureri ale genunchiului, am apelat la Dr. Mihai Rașcu, medic primar Ortopedie Traumatologie, specialist…