Leziunile bucale pot influența negativ calitatea vieții Mucoasa bucala tapeteaza intreaga cavitate bucala. Ea are mai multe funcții, cum ar fi protectorie, senzitiva și secretorie și este adaptata la mediul unic a gurii. Sanatatea bucala este importanta pentru calitatea vieții persoanelor de toate categoriile de varsta. Leziunile orale pot duce la disconfort sau durere care pot afecta activitațile zilnice, cum ar fi masticarea, inghițirea și vorbirea. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

