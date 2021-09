Stiri pe aceeasi tema

- Leylah Fernandez, 19 ani, și Emma Raducanu, 18 ani, sunt finalistele-surpriza de la US Open 2021. Este pentru prima data din 1999 cand finala feminina de la Flushing Meadows se joaca intre doua adolescente.

- Emma Raducanu (18 ani, 150 WTA) s-a calificat in finala la US Open, dupa ce a invins-o in minimum de seturi și pe Maria Sakkari (26 de ani, 18 WTA), scor 6-1, 6-4. Aceasta victorie este benefica și pentru Simona Halep, care nu mai poate fi intrecuta de nimeni in clasamentul general la sfarșitul acestei…

- Emma Raducanu a oferit primele declarații dupa ce s-a calificat in finala turneului de la US Open. Britanica a vorbit la microfon imediat dupa meciul cu Sakkari. „Sincer, timpul aici la New York a trecut foarte rapid. Am luat fiecare zi in parte, iar trei saptamani mai tarziu sunt in finala și, sincer,…

- Emma Raducanu este prima jucatoare din istoria US Open venita din calificari care ajunge pâna în finala. BBC și New York Times nu au ratat ocazia și au avut numai cuvinte de lauda la adresa sportivei de doar 18 ani. În fața unui Arthur Ashe plin, Emma Raducanu a trecut de Maria…

- Emma Raducanu a mai facut o victima la US Open: Maria Sakkari. Sportiva britanica s-a calificat în finala ultimului Grand Slam al anului, iar dupa partida a declarat ca nu simte presiune pentru ultimul act, unde tehnic nici macar nu trebuia sa ajunga.Dupa o ora și 23 de minute, Raducanu…

- Emma Raducanu și Leylah Fernandez sunt finalistele de la US Open 2021. Prea puțin cunoscute inainte de competiția de la Flushing Meadows, cele doua adolescente, una de 18 ani, cealalta avand 19 ani abia impliniți, au fost marile surprize ale turneului și au ajuns pentru prima data in viața lor intr-o…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, care a eliminat-o pe romanca Simona Halep in optimile de finala ale US Open, a ratat calificarea in semifinalele ultimului turneu de Mare Slem al anului, fiind invinsa in trei seturi, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) de canadianca Leylah Fernandez, marti la New…

