Stiri pe aceeasi tema

- Inna revine in forta cu single ul "Read My Lips", o piesa care atrage atentia de prima ascultare, in colaborare cu Farina, superstar din Columbia. Videoclipul prezinta in prim plan doua artiste puternice, si a fost regizat de Bogdan Paun"Read My Lips", noua piesa a Innei, este un mix de stiluri pop,…

- Dani Mocanu colaboreaza din nou cu Costi Ionița și lanseaza „Fragolina”, un single cu versuri in italiana și cu un vibe fresh. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Dani Mocanu, „Fragolina” este o piesa despre o iubire sincera și pasionala, ce iți trezește fluturii din stomac. Single-ul este o dedicație…

- Iuliana Beregoi lanseaza single-ul “Cum suna liniștea”, o piesa dance, de dragoste care vorbește despre iubirea adolescentina, sincera și energica. Piesa “Cum suna liniștea” a fost compusa de Adelina Stinga (Iraida), Viky Red, Alexandru Cotoi, text Adelina Stinga (Iraida) și produsa de Viky Red, Alexandru…

- Aura B lanseaza single-ul “En tu mirada”, in colaborare cu Alex Mica. Piesa este compusa de Aura impreuna cu Alin Radu si beneficiaza si de un videoclip regizat de Alex Marica (Calatorie Magica). “Imi place foarte mult limba Spaniola si muzica latino, in general, de aceea am vrut neaparat sa fac o astfel…

- Interpreta din Republica Moldova Diana Obada a lansat recent cea mai noua piesa din repertoriul sau, “M-am Indragostit”. Textul și melodia aparțin Dianei, iar aranjamentul este realizat de catre interpretul și producatorul EL Radu și colegul lui din Spania, “The Master Of The Sound”. Cantautoarea este…

- Nadina a avut 4 single-uri de succes sub numele de Nadiris. Acum s-a reinventat, și-a schimbat coplet look-ul și lanseaza primul single sub numele de Nadina. „Alibi” este compusa de Dorian Oswin, impreuna cu Corina Panoiu și Nadina, și beneficiaza și de un videoclip regizat de Daniel Libeg. „Am vrut…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…