Stiri pe aceeasi tema

- Triplul campion de Formula 1, Nelson Piquet, a fost amendat cu 945.000 de dolari pentru remarcile sale rasiste la adresa lui Lewis Hamilton, pe care l-a numit „micul negru” in 2021. Septuplul campion mondial a reacționat, spunand ca nu trebuie tolerati oamenii „plini de ura”. O instanta din Brazilia…

- Autor al unor replici rasiste si homofobe despre Lewis Hamilton, fostul triplu campion mondial al Formulei 1, Nelson Piquet a fost amendat vineri de justitia braziliana cu aproape 885.000 de euro.Piquet a fost amendat de un tribunal brazilian cu 5 milioane de reali (echivalentul a 885.000 de euro)…

- Autor al unor replici rasiste si homofobe despre Lewis Hamilton, fostul triplu campion mondial al Formulei 1, Nelson Piquet a fost amendat vineri de justitia... The post Fostul campion de Formula 1, Nelson Piquet, amendat cu 885.000 euro pentru replici rasiste și homofobe appeared first on Special Arad…

- Monoposturile Mercedes au aratat in Bahrain, la primul Grand Prix al sezonului 2023 din Formula 1, ca sunt tot departe de performanțele rivalilor de la RedBull. Intr-o intervenție pentru BBC, Lewis Hamilton a spus ca sfaturile sale nu au ascultate, iar rezultatele slabe se vad.

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, cu sapte titluri de campion mondial in palmares, a declarat pentru BBC ca echipa Mercedes nu l-a ascultat atunci cand a dezvoltat monopostul pentru actualul sezon al Campionatului Mondial de Formula 1."Anul trecut, au fost lucruri pe care le-am spus. Le-am evidentiat…

- Mihai Stoica a avut o reacție ironica la adresa arbitrului Andrei Chivulete dupa Rapid – Chindia 2-0. Managerul general de la FCSB nu este de acord cu penalty-ul primit de echipa gazda, in minutul 65. Marko Dugandzic a deschis scorul, in minutul 65, dintr-un penalty obținut dupa ce a fost faultat in…

- Sorin Carțu a avut o reacție ferma dupa FCSB – Universitatea Craiova 1-1! Președintele Universitații Craiova s-a declarat nemulțumit de faptul ca echipa olteana a incasat gol in primul minut al partidei de pe „Arena Naționala”. In prezent, Universitatea Craiova se afla pe locul 5 din Liga 1, cu 45 de…

- Opt din ultimele noua titluri mondiale din Formula 1 au fost caștigate de Lewis Hamilton (6) și Max Verstappen (2), iar hegemonia celor doi va fi oprita intr-o zi de un canadian. Cel puțin asta susține veteranul Fernando Alonso.