Stiri pe aceeasi tema

- Schumacher a debutat in Formula 1 in 1991, iar un an mai tarziu reusea sa castige primul sau Mare Premiu, in Belgia. Schumacher s-a retras din Formula 1 in 2006, insa in 2010 a fost protagonistul unei reveniri fantastice, si a mai concurat trei sezoane pentru Mercedes.De-a lungul carierei, Schumacher…

- Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a fost desemnat sportivul anului in Marea Britanie, in ancheta BBC. In 2020, pilotul echipei Mercedes a castigat al saptetea titlu de campion mondial si a egalat recordul detinut de Michael Schumacher. Hamilton este a doua oara ales Personalitatea sportiva a anului…

- Lewis Hamilton a fost desemnat Personalitatea sportiva a anului 2020 de catre BBC, dupa ce pilotul de Formula 1 l-a depașit pe Michael Schumacher la numarul de curse caștigate și l-a egalat la titlurile de campion. ”Vreau sa-i felicit pe toti cei nominalizati. Sunt atat de mandru de ceea ce au realizat…

- Lewis Hamilton a fost desemnat Personalitatea sportiva a anului 2020 de catre BBC, dupa ce pilotul l-a depașit pe Michael Schumacher la numarul de curse caștigate și l-a egalat la titlurile de campion in F1, potrivit mediafax. BBC Sports a decernat, in noaptea de duminica spre luni, superlativele…

- Lewis Hamilton are de indeplinit o simpla formalitate pentru a cuceri al șaptelea titlu mondial din cariera, ocazie cu care va egala recordul deținut de Michael Schumacher. Pilotul echipei Mercedes a decis sa amane negocierea noului contract pentru sezonul 2021 pana in momentul in care va caștiga matematic…

- Președintele Federației Internaționale de Automobilism, Jean Todt (74 de ani), a dezvaluit ca il viziteaza des pe fostul pilot de Formula 1, Michael Schumacher (51 de ani). „El continua sa lupte, impreuna cu familia și cu medicii care-l ingrijesc. Eu trec des sa-l vad, ne uitam la televizor impreuna”,…

- Lewis Hamilton a adunat 92 de victorii in Grand Prix-uri de F1, depașindu-l pe Michael Schumacher, cel care deținea recordul din 2006 Performanțele in sport sunt facute pentru a fi ajunse și doborate și asta se intampla și celor mai impresionante recorduri, cele care par ca vor rezista o veșnicie. Exemplul…

- Marele Premiu al Portugaliei, a 12-a cursa din sezonul de Formula 1 din 2020, va avea loc pe Circuitul Internațional din Algarve, care va incepe de la ora 15:00. Dupa 24 de ani, Formula 1 revine pe taram portughez, iar Hamilton este foarte aproape de a deveni pilotul cu cele mai multe curse caștigate.…