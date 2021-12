Lewis Hamilton, campionul britanic de Formula 1 a primit titlul onorific de cavaler al Marii Britanii

Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), septuplu campion mondial de Formula 1, a primit titlul onorific de cavaler al Marii Britanii ca recunoastere a stralucitoarei sale cariere automobilistice, miercuri, cu prilejul unei ceremonii conduse de Printul Charles de Wales la castelul Windsor, transmite…

- Max Verstappen este in premiera campion mondial de Formula 1. Olandezul de 24 de ani de la Red Bull l-a invins pe Lewis Hamilton (37 de ani) in MP de la Abu Dhabi, dupa o cursa cu decizii controversate. Reprezentanții de la Mercedes nu au acceptat infrangerea și au facut doua contestații oficiale, ambele…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) va pleca din pole position duminica, la Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite, penultima cursa a sezonului si prima in aceasta tara, pe circuitul urban de la Jeddah (6,174 km), transmite presa internationala. Hamilton a castigat pole position…

- Lewis Hamilton a inregistrat a 100-a victorie din cariera in Formula 1. Pilotul britanic al echipei Mercedes a triumfat in Marele Premiu al Rusiei, desfașurat pe circuitul de la Soci. Hamilton a pornit cursa de pe locul patru, dar in scurt timp a cazut pe 7.