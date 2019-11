Stiri pe aceeasi tema

- Lewis Capladi ține cu orice preț sa transforme punctul culminant al carierei sale intr-unul dintre cele mai memorabile momente ale anului 2019 – artistul de 23 de ani lanseaza cea mai sensibila și intima piesa a sa, „Before You Go”, ce va fi inclusa pe ediția extinsa a albumului sau de debut, „Divinely…

- Lewis Capladi ține cu orice preț sa transforme punctul culminant al carierei sale intr-unul dintre cele mai memorabile momente ale anului 2019 – artistul de 23 de ani lanseaza cea mai sensibila și intima piesa a sa, „Before You Go”, ce va fi inclusa pe ediția extinsa a albumului sau de debut, „Divinely…

- Skrillex, recompensat cu trei premii Grammy & Salvatore Ganacci au intrat și in același studio și au un proiect comun. In set-ul pe care l-a avut in Marea Britanie @ The Glove That Fits, Skrillex a dat play unui track nou, o colaborare cu suedezul care a generat controversa și euforie in mainstage-ul…

- Colaborarea surpriza a lunii octombrie vine de la Yungblud și Dan Reynolds (Imagine Dragons) și este sinonima piesei „Original Me”, un material ce reuneste și reda in mod ironic teme precum anxietatea sociala, neincrederea in forțele proprii și revolta. Piesa „Original Me” este un veritabil spectacol,…

- Cu o semnatura descrisa adesea ca fiind de atmosfera, CELESTAL este gata sa iși lanseze urmatorul single – VOODOO – in colaborare cu cantareața americana Rachel Pearl. Piesa este o experiența unica – versurile și ritmul se combina intr-un mod fascinant. Prin colaborarea cu artista americana Rachel Pearl…

- Lewis Capaldi iși bucura fanii cu lansarea single-ului și a EP-ului „Bruises”, dar și cu prezentarea materialului video al variantei cu orchestra a piesei. „Bruises” este cel mai recent single extras de pe albumul de debut al lui Lewis Capaldi, „Divinely Uninspired To A Hellish Extent”, material premiat…

- Bea Miller are un an de-a dreptul tumultos – susținand concert dupa concert, artista și-a pus viața privata pe planul al doilea și iși concentreaza toata atenția asupra carierei. „Aceasta piesa este despre o persoana, dar am vrut sa fac un videoclip despre toata lumea. Cred ca toți trecem prin faza…

- Cum data de lansare a urmatorului sau album se apropie cu pași repezi, Michael Kiwanuka ține neaparat sa alimenteze curiozitatea fanilor și lanseaza videoclipul single-ului „You Ain’t The Problem”. Noul material video este regizat de catre Leonn Ward și incadrat intr-un peisaj campestru britanic. Ideea…