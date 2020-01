Stiri pe aceeasi tema

- Albumul pe suport fizic - CD și vinil - al starului scoțian Lewis Capaldi "Divinely Uninspired..." a fost cel mai bine vandut din Marea Britanie in 2019, iar piesa sa "Someone You Loved" a fost cea mai ascultata anul trecut, potrivit BBC, anunța MEDIAFAX.Balada "Someone You Loved" a fost ascultata…

- Ed Sheeran a fost cel mai difuzat artist al Amazon Music in 2019, anunța Smart Radio care pastreaza un loc special pentru muzica artistului in playlistul zilei, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Anunțul facut de Dumitru Coarna se adeverește! Ludovic Orban se ține de cuvant . Hit-ul…

- Trupa Coldplay a inregistrat a opta clasare consecutiva pe primul loc in topul britanic al albumelor, dupa ce „Everyday Life” a devansat „The Christmas Present” al lui Robbie Williams, relateaza news.roAlbumul Coldplay a fost vandut in 81.000 de unitati, in timp ce al lui Williams, in 67.000…

- Stormzy a mprturisit ca a refuzat șansa de a colabora cu Jay-Z la piesa lui și a lui Ed Sheeran, ‘Take Me Back To London’, pentru ca nu a simțit ca aceasta era „piesa potrivita” pentru ei. Rapperul de 26 de ani a spus ca, la sugestia lui Ed Sheeran, autorul hit-ului ‘Empire State of […]

- Lewis Capaldi, artistul de doar 23 de ani, care a reușit sa cucereasca inimile a milioane de fani in decursul unui singur an, lanseaza ediția extinsa a albumului sau de debut, „Divinely Uninspired To A Hellish Extent”, ce include și cea mai recenta și intima piesa a sa, „Before You Go”, lansata in urma…

- Lewis Capladi ține cu orice preț sa transforme punctul culminant al carierei sale intr-unul dintre cele mai memorabile momente ale anului 2019 – artistul de 23 de ani lanseaza cea mai sensibila și intima piesa a sa, „Before You Go”, ce va fi inclusa pe ediția extinsa a albumului sau de debut, „Divinely…

- “When a Man Loves a Woman”, hit-ul semnat Michael Bolton din 1991, ajunge pe primul loc in US Hot 100 și in intreaga lume este un standard in discografia acestuia. Piesa este un cover al originalului din 1966 in interpretarea lui Percy Sledge ce ajunge cu acest cantec pe pimul loc in topul R&B din Statele…

- Camila Cabello cere mereu sfaturi de la Ed Sheeran, artistul pe care il apreciaza foarte mult inca de cand era adolescenta, potrivit contactmusic.com. Autoarea hit-ului ‘Havana’ a facut echipa cu muzicianul britanic la piesa ‘South of the Border’, care este inclusa pe noul album al lui Ed, format din…