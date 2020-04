Levi’s a redeschis toate magazinele din China. Ultimele, la Wuhan, din 8 aprilie

Levi’s Strauss&Co. a anuntat, la inceputul acestei saptamani, ca toate magazinele din China au fost redeschise, acolo unde pandemia coronavirus a aparut prima data in decembrie. Ultimele care si-au deschis portile sunt cele din orasul Wuhan, eliberat de carantina la 8 aprilie, relateaza portalul de stiri Channel News Asia. Chiar daca a suferit de pe urma inchiderii comertului clasic, compania americana a anuntat castiguri nesperate pentru primul trimestru al acestui an. Vanzarile au ajuns la 1,51 miliarde dolari in primele trei luni ale anului 2020 iar actiunile companiei au crescut constant…