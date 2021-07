Stiri pe aceeasi tema

- Levi Strauss anticipeaza un profit ridicat in acest an, dupa depasirea estimarilor trimestriale, datorita revenirii puternice, peste asteptari, a cererii pentru jeansii si jachetele companiei, pe toate pietele sale, dupa pandemia de Covid-19, transmite Reuters. Clientii care isi reimprospateaza…

- “Pentru oaspetii cu varste de peste 60 de ani din SUA, care au fost printre primele grupuri care au beneficiat de lansarea vaccinurilor, cautarile pe platforma noastra pentru calatorii de vara au crescut cu peste 60% intre februarie si martie 2021”, a spus Airbnb. Compania din San Francisco se asteapta…

- “MET Group, companie europeana de energie cu sediul central in Elvetia, a raportat un volum total de 71 miliarde metri cubi (BCM) de gaze tranzactionate in 2020, cu 43% mai mult fata de anul precedent. Veniturile consolidate ale grupului au atins 11,2 miliarde euro, in ciuda conditiilor dificile din…

- Guvernul ar putea lua in calcul dezvoltarea unei aplicații care sa fie folosita de restaurante și hoteluri pentru a verifica daca posibilii clienți s-au vaccinat anti-Covid, pe baza CNP-ului. Potrivit premierului, cea mai buna motivatie pentru vaccinare este „sa avem o viata normala” „Deocamdata,…

- Producatorul american de medicamente Pfizer și-a majorat prognoza pentru vanzarile de vaccinuri anti COVID-19 in 2021 cu peste 70%, pana la 26 miliarde de dolari, transmite Reuters. Veniturile...

- 1. In contextul actual, considerați ca Romania merge intr-o direcție: Buna - 31,94%Greșita - 57,86%Nu știu - 10,19%2. Credeți ca autoritațile au gestionat corect acțiunea de vaccinare anti-Covid? Da - 24,08%Nu - 68,74%Nu știu - 7,18%3. Considerati ca vaccinarea anti-Covid, daca ar fi fost obligatorie,…

- ”Patru din 10 companii active de pe piata autohtona erau deja vulnerabile inainte de impactul economic negativ cauzat de pandemia Covid-19 pe parcursul anului 2020. In contextul scaderii vanzarilor, discontinuitatii afacerii si incasarii mai tardive a facturilor, aproximativ 11% dintre firmele active,…

- Veniturile managerului Spitalului Foisor, Cristian Ioan Stoica, sunt unele consitente. El a intrat in atentia opiniei publice vineri seara cand a fost acuzat de Ministerul Sanatatii ca a refuzat transformarea spitalului in unitate suport-Covid si a intarziat evacuarea pacientilor.