Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Real Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Malaga, si a revenit pe podium in campionatul Spaniei, beneficiind de infrangerea Valenciei de catre FC Barcelona.Golurile au fost marcate de Isco (29) si Casemiro (63), anunța News.ro. In clasament, dupa…

- FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Malaga, in etapa a XXVIII-a a primei ligi a campionatului spaniol de fotbal. Messi, aflat la spital, unde sotia sa a nascut al treilea lor copil, si Iniesta, accidentat, nu au evoluat pentru oaspeti in acest meci, anunța…

- FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida disputata, joi, in deplasare, cu Las Palmas, in etapa a XXVI-a a campionatului spaniol LaLiga.Catalanii au condus cu 1-0, dupa reusita lui Messi, din minutul 21. Gazdele au egalat din penalti, in minutul 48, prin Calleri, anun'[…

- Formatia Atletico Madrid a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), formatia Leganes, in etapa a XXVI-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga.Toate golurile au fost marcate de Antoine Griezmann, in minutele 26, 35, 56 si 67, anunța News.ro. Clasata pe locul 2,…

- Echipa Atletico Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-2 (2-0), formatia FC Sevilla, in etapa a XXV-a a campionatului spaniol LaLiga.Madrilenii au condus cu 5-0, prin reusitele lui Diego Costa '29, Griezmann '42, '51 (p), '81 si Koke '65. Pablo Sarabia, in minutul 85, si Nolito,…

- Real Madrid a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Leganes, intr-un meci restanta din etapa a XVI-a a campionatului Spaniei, in care a fost condusa cu 1-0.Gazdele au deschis scorul prin Bustinza, in minutul 6. Pentru Real Madrid au marcat Lucas Vasquez ’11, Casemiro ’29…