Leuşteanu’ şi specialistu’ Bucuresti. O clinica medicala. Un cabinet cu o anumita specialitate. Un medic la vreo 40 si nitel de ani. O asistenta medicala in costum verde – praz. Si eu, care intru – parol, nelegata si neadusa in lanturi de-ai mei – in cabinet. Adica, ne dam noi seama din asta ce-a vrut sa spuna poetu’… Ce-i e draga magarului fuga, da’ ce drag imi e mie sa merg pe la doctori! Numa’ ca, trebuie! Vine o clipa cand e cazul, ba si nevoia, sa intre omu’ in service, pentru reparatii capitale. Cum e vorba aia, daca-i ordin cu placere! Si nici nu fac doi pasi, asa, ca pe cuie de zece, cum calcam, ca doctorul sare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

