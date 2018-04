Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care nu știai, anumite plante au efect detoxifiant asupra organismului uman și ajuta la intarirea vaselor de sange. Planta ușor de identificat și de procurat acre are un conținut bun de glucide, celuloza, proteine, substanțe minerale precum potasiu, fosfor, calciu, dar și…

- Floarea pasiunii Aceasta planta cu aspect exotic este mama sedativelor pe baza de plante și s-a dovedit a fi foarte eficienta in inducerea calmului. Floarea pasiunii este un remediu popular pentru insomnii, așa ca daca suferi de insomnie sau ești stresata/agitata, bea seara o ceașca de ceai.…

- Leurda, supranumita si „usturoiul salbatic”, datorita mirosului pe care il emana, este unul dintre primii vestitori ai primaverii si este o planta extraordinar de sanatoasa, avand efecte miraculoase asupra organismului nostru. Trateaza afectiunile gastrointestinale Avand proprietati curative foarte…

- Leurda este o planta erbacee cu miros si gust de usturoi. Face parte din familia liliaceelor. Inaltimea maxima pe care o poate atinge este de un metru si jumatate. In pamant, leurda are un bulb ovoidal, format din solzi grosi, asemanatori cateilor de usturoi. Tulpina este insotita de doua frunze.…

- Leurda, supranumita si "usturoiul salbatic" datorita mirosului pe care îl emana, este unul dintre primii vestitori ai primaverii si este o planta extraordinar de sanatoasa, având efecte miraculoase asupra organismului nostru.

- Vorbim despre o planta banala, pe care o rupem atunci cand creste in stratul de flori. Beneficiile ei insa pentru sanatatea noastra sunt multiple. E pacat ca nu o folosim. Ceaiul de papadie actioneaza asupra celulelor canceroase, deoarece le ucide in termen de 48 de ore, protejandu-le astfel pe cele…

- Folosit la condimentarea multor preparate culinare pentru gustul sau delicios, aromat si usor amarui, rozmarinul este un extraordinar antiseptic. Proprietatile binefacatoare ale plantei sunt date de diferite tipuri de antioxidanti pe care le contine. Planta este foarte de bogata in vitamine din complexul…

- Leul se prabușește în continuare, fara ca cineva sa poata opri acest lucru. Moneda euro era cotata, luni dimineața, la ora 9,30, la valoarea de 4,6641 lei pe piața interbancara. Vineri, la cursul oficial, moneda euro a intrat pe o noua…