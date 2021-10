Leul stagnează, dobânzile cresc Decizia BNR de a majora dobanda sa de politica monetara de la minimul istoric de 1,25% la 1,50% a oferit joi o umbrela de protecție, in ciuda continuarii crizei politice. In cursul dimineții, inainte de deschiderea pieței locale, euro a scazut din nou la 4,943, dupa care care transferurile s-au realizat in culoarul 4,945 – 4,949 lei, astfel ca media a alunecat de la 4,9483 la 4,9495 lei. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

