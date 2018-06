Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6663 lei pentru un euro, in crestere cu 0,01 bani fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6662 de lei. Totodata, leul s-a depreciat cu 1,8 bani in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,0420 lei/dolar (+0,45%), comparativ cu valoarea de 4,0240 lei/dolar din sedinta precedenta.



Potrivit BNR, francul elvetian a fost cotat la 4,0578 lei, in crestere cu 2,8 bani (0,54%) in comparatie cu cotatia de luni, de 4,0360 lei.



Gramul de aur s-a scumpit marti cu 59,99 bani (0,36%), pana la 166,2749…