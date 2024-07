Moneda nationala a ramas, relativ, stabila fata de euro, la cursul de referinta anuntat, miercuri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR), fiind cotata la 4,9771 lei Leul a fost cotat la o valoare foarte apropiata de nivelul comunicat cu o zi in urma, de 4,9770 lei. In schimb, leul s-a apreciat fata de dolarul american, […] The post Leul – stabil fata de euro, dar in crestere comparativ cu dolarul american appeared first on Puterea.ro .