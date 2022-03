Stiri pe aceeasi tema

- Romania devine ruta de refugiu nu numai pentru oameni, ci și pentru animalele din Ucraina, traumatizate de razboi. Pentru ca animalele sa nu fie ranite in razboi, o gradina zoologica din orașul Zaporojie din Ucraina a trimis in Romania un leu pe nume Simba și un lup. Vor ajunge la Gradina Zoologica…

- Vin informații noi, in contextul razboiului din Ucraina, situație de criza de la inceputul careia au trecut peste doua saptamani. Administrația regionala din Zaporojie susține ca un nou primar a fost instalat in Melitopol, oraș din Ucraina aflat sub controlul armatei ruse, noteaza site-ul CNN. Totul,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…

- Secretarul de stat american Antony Blinken, sosit vineri la reuniunea ministrilor de externe din tarile NATO care are loc la Bruxelles, a declarat ca Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) îsi va apara toti aliatii si teritoriul împotriva unui atac al Rusiei, informeaza defenseromania. …

- RAZBOI in UCRAINA, ziua 9: INCENDIU la Centrala nucleara din Zaporojie, in urma bombardamentelor rusești RAZBOI in UCRAINA, ziua 9: INCENDIU la Centrala nucleara din Zaporojie, in urma bombardamentelor rusești In noaptea de joi spre vineri, un incendiu a izbucnit la centrala nucleara de la Zaporojie,…

- #FLASH - Ukrainian State TV is broadcasting from a bunker due to Russian shelling in #Kiev . #UkraineRussia #TheWar #UkraineKonflikt pic.twitter.com/5HbgIkFzIq — Update Ukraine situation ???????? (@_conflitfrance) February 25, 2022

- Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean si condamna cu vehementa agresiunea militara a Rusiei care pune in pericol siguranta si viata oamenilor nevinovati. Solidari cu Ucraina.Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean si condamna cu vehementa agresiunea militara a Rusiei, care…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca apartenența țarii sale la NATO este o „garanție a securitații” și ca nu este vorba despre o ambiție. La randul sau, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca Ucraina are dreptul sa se alature alianței.