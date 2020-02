Stiri pe aceeasi tema

- Caderea guvernului PNL prin moțiune de cenzura nu a avut impact negativ in piața valutara, euro depreciindu-se imediat dupa anunțarea votului, la 4,762 lei. Leul a beneficiat și de menținerea aversiunii fața de risc la valori reduse, ceea ce a permis monedelor din regiune sa se aprecieze, excepție facand…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7795 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Francul elvetian a continuat sa creasca si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,7798 lei pentru un euro, mai mare cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia de 4,7794 lei pentru un euro, stabilita in sedinta...

- Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 3,12 lei (1,45%), pana la o cotatie de 218,2474 lei, de la 215,1227 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record. Pentru moneda europeana, BNR a afisat miercuri un curs de 4,7776 lei pentru un euro, mai mare cu 0,26…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7785 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de valoarea atinsa vineri. Dolarul american a scazut la cel mai mic nivel din ultimele 2 luni.Vineri, euro a crescut la 4.7799 lei. Luni, euro a scazut la 4.7785 lei. Dolarul…

- Leul a scazut din nou fața de principalele valute, dupa mai multe zile consecutive de aprecieri. Cursul valutar dat publicitații azi de Banca Naționala a Romaniei (BNR) coteaza un euro la 4,7773 lei, in creștere fața de 4,7769 lei, pe 17 decembrie.Potrivit datelor BNR, și dolarul a crescut, ajungandla…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,7773 lei pentru un euro, in crestere cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia anterioara, de 4,7769 lei/euro. Leul s-a depreciat si in raport...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7759 lei/euro, in crestere cu 0,06- fata de valoarea atinsa luni, acesta fiind un nou nivel record. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4.3159 lei la 4.3145…