- Moneda nationala s-a apreciat, luni, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6548 lei/euro, in scadere cu 0,28 bani (-0,06%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6576 lei. Totodată, leul s-a apreciat şi în…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6650 lei pentru un euro, in crestere cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6646 de lei. Minimul istoric înregistrat de leu în raport cu moneda unică a fost pe 23 ianuarie,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6609 lei pentru un euro, in crestere cu 0,14 bani (+0,03%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6595 de lei. Euro a atins maximul istoric absolut față de leu în 23 ianuarie, când moneda europeană…

- Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6595 lei/euro, in scadere cu 0,03 bani (-0,01%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6598 lei. Totodata, leul s-a apreciat si…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, o cotatie de 4,6538 lei pentru un euro, in crestere cu 1,15 bani (+0,25%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6423 de lei. De asemenea, leul s-a depreciat cu 2,72 bani în raport cu dolarul american, până…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, o cotatie de 4,6423 lei pentru un euro, in crestere cu 0,76 bani (0,16%) fata de cursul de 4,6347 lei, anuntat in sedinta anterioara. Si dolarul american a castigat teren in raport cu moneda nationala pana la valoarea de 3,7433 lei, cu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6551 lei pentru un euro, in scadere cu 0,31 bani (-0,07%) comparativ cu cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6582 lei. Totodata, leul s-a depreciat cu 0,01 bani in raport cu dolarul american, pana la un curs de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6474 lei pentru un euro, in scadere cu 0,66 bani (-0,14%) fata de cotatia de 4,6540 lei anuntata in sedinta precedenta. De asemenea, leul a câştigat 0,56 bani şi în raport cu dolarul american, care a ajuns la un curs…