Stiri pe aceeasi tema

- Cursul crește in prima zi dupa alegeri. La cat a ajuns euro Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7627 lei, in crestere cu 0,03% fata de valoarea atinsa vineri. Vineri, euro a scăzut 4,7615 lei/leu . De asemenea, leul s-a depreciat şi…

- Daniel Constantin, prim-vicepresedinte al Pro Romania, considera ca sustinerea lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale a fost o greseala, solutia corecta fiind cea a desemnarii unui candidat din partea propriei formatiuni. Reactia lui Daniel Constantin vine dupa ce Mircea Diaconu a obtinut…

- Rasturnare de situatie. EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Ultimul sondaj IMAS este confirmat de cifrele de la ora 12.00. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Confrom unur surse interne,…

- Leul s-a depreciat in fața euro, dar a caștigat teren in raport cu dolarul Leul s-a depreciat, luni, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7550 lei, in crestere cu 0,05 bani (+0,01%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora…

- Leul moldovenesc se depreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei și 53 de bani pentru un euro, cu sapte bani mai mult decat ieri. Dolarul american a crescut cu sase bani si a ajuns la un curs de 17 lei si 76 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7363 lei pentru un euro, in crestere cu 0,23 bani (+0,05%) fata de cotatia anterioara, de 4,7340 lei/euro. Leul s-a depreciat si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,2946 lei, cu 0,13 de bani (0,03%) peste cotatia din sedinta…

- Pro Romania sustine candidatura lui Mircea Diaconu la Presedintia Romaniei, a anuntat, luni, liderul partidului, Victor Ponta. El a adaugat ca formatiunea sa il sustine pe Diaconu in calitate de candidat independent, si nu de membru al Pro Romania. "Majoritatea colegilor a fost…

- Fostul europarlamentar, Mircea Diaconu, isi va anunta azi, pe treptele Ateneului Roman, la ora 16.00, intentia de a candida ca independent la presedintia Romaniei. Surse politice au declarat pentru G4Media ca Diaconu ar urma sa fie sustinut de viitoarea alianta politica formata dintre Pro Romania si…