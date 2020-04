Stiri pe aceeasi tema

- Leul s-a apreciat masiv in raport cu dolarul. Fața e euro a ramas stabil Leul a ramas vineri relativ stabil in raport cu euro, inregistrand o apreciere de numai 0,01 bani, moneda europeana fiind calculata de Banca Nationala a Romaniei la 4,8277 lei, fata de cotatia de joi, de 4,8278 de lei. Dolarul…

- Moneda nationala s-a depreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8314 lei, in crestere cu 0,34 bani (plus 0,07%) fata de cotatia de luni, de 4,8280 de lei.Pe de alta parte, dolarul s-a depreciat cu 2,26 bani in raport cu leul, ajungand la 4,4445…

- Moneda nationala s-a depreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8314 lei, in crestere cu 0,34 bani (plus 0,07%) fata de cotatia de luni, de 4,8280 de lei. Pe de alta parte, dolarul s-a depreciat cu 2,26 bani in raport cu leul, ajungand la 4,4445 lei, in…

- Moneda nationala s-a apreciat usor miercuri in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8246 de lei, in scadere cu 0,08 bani (-0,02%) fata de cotatia din ziua precedenta, de 4,8254 de lei. Pe de alta parte, dolarul s-a apreciat cu 1,50 bani in raport cu leul,…

- Euro mai face un pas in spate. Leul s-a intarit usor fata de moneda unica, dar a pierdut teren in raport cu dolarul american Moneda nationala s-a apreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8254 de lei, in scadere cu 0,43 bani ((-0,09%) fata de cotatia din…

- Leul s-a apreciat usor fata de moneda europeana, dar a pierdut teren in raport cu dolarul american Leul s-a apreciat usor luni in raport cu euro, care a fost cotat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8443 de lei, in scadere cu 0,01 bani fata de cotatia precedenta, cand a fost de 4,8444 de lei. Pe de…

- Euro scade ușor, dar ramane peste 4,84 lei. Dolarul crește masiv Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marți, un curs de referinta de 4,8438 lei/euro, in scadere ușoara fața de maximul istoric atins marți. Astfel, euro este în scădere cu 0,10 bani (-0,02%) faţă de ziua precedentă,…

- Leul s-a depreciat in raport cu euro. Moneda unica, aproape de 4,78 lei Leul s-a depreciat, joi, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7790 lei, in crestere cu 0,21 bani fata de cotatia din sedinta anterioara (0,04%), cand moneda unica europeana valora 4,7769…