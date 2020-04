Kaufland anunta peste 250 de locuri de munca disponibile in intreaga tara

Pentru a-i sprijini pe cei care sunt in cautarea unui loc de munca stabil in aceasta perioada, Kaufland Romania anunta ca are peste 250 de joburi disponibile. Posturile sunt deschise in Bucuresti, dar si in alte orase din tara, precum Iasi, Craiova, Constanta,… [citeste mai departe]