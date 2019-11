Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a publicat cursul valutar pentru luni, 11 noiembrie 2019. Leul s-a depreciat in raport cu euro, ajungand la un curs de 4,7627 lei pentru moneda unica europeana și 4,3164 lei pentru dolar. Curs valutar 11 noiembrie 1 Euro EUR 4,7627 1 Dolar S.U.A USD 4,3164 1 Dolar australian…

- Leul s-a depreciat in fața euro, dar a caștigat teren in raport cu dolarul Leul s-a depreciat, luni, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7550 lei, in crestere cu 0,05 bani (+0,01%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora…

- Euro incepe saptamana in crestere, in timp ce dolarul scade usor in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4,7550 de lei/unitate, o crestere de 0,01% fata de sedinta anterioara. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,2600…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat euro luni, 7 octombrie, la 4,7472 lei, mai mic cu 0,11 bani (-0,02%) fata de cotatia de 4,7483 lei pentru un euro, stabilita cu o sedinta in urma. De asemenea, potrivit BNR leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,3268 lei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,7505 lei pentru un euro, in crestere cu 0,45 bani (0,09%) fata de cotatia anterioara, de 4,7460 lei. De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american, pana la un curs de 4,3479 lei, mai mare cu 0,61 bani (0,14%), comparativ…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,7354 lei pentru un euro, in crestere cu 0,02 de bani fata de anuntul anterior, cand moneda unica europeana valora 4,7352 lei. Pe de alta...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7363 lei pentru un euro, in crestere cu 0,23 bani (+0,05%) fata de cotatia anterioara, de 4,7340 lei/euro. Leul s-a depreciat si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,2946 lei, cu 0,13 de bani (0,03%) peste cotatia din sedinta…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7300 lei pentru un euro, in crestere cu 0,28 de bani (+0,06%) fata de anuntul anterior, cand moneda unica europeana valora 4,7272 lei. Pe de...