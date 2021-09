Leul nu crede în lacrimi Chiar daca premierul a uitat ca a fost finanțist, incercand, spun gurile rele o mica mare speculație pe cursul euro/leu, și da vina pentru actuala depreciere pe politica monetara a BNR, care ar practica un nivel prea mic al dobanzii sale cheie, leul nu mai face fața la uriașele dezechilibre economice. Actuala criza politica este principalul motiv al deprecierii monedei naționale... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

